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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі під час сварки чоловік зіштовхнув жінку з балкону третього поверху

В Одесі під час сварки чоловік зіштовхнув жінку з балкону третього поверху

57-річна жінка з численними травмами та переломами госпіталізована.

Про це повідомляє Малиновський відділ поліції в місті Одесі.

Сутичка між колишнім подружжям сталася у квартирі потерпілої. Серед ночі жінка прокинулася від стороннього шуму і побачила, як чоловік збирає її речі. Між ними розпочалася сварка, в ході якої непроханий гість зіштовхнув господиню з балкону.

Сусіди одразу викликали карету швидкої допомоги та поліцію. Медики доправили травмовану до лікарні, а правоохоронці доставили 32-річного правопорушника до Малиновського відділу поліції. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

– Чоловіку оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України, та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, – повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко. – За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, в Одесі чоловіки влаштували перестрілку через кішку на капоті автомобіля.

Фото: Нацполіція

 

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