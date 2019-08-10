fbpx

Новости Одессы и Одесской области

В Одесі чоловіки влаштували перестрілку через кішку на капоті автомобіля

В Одесі чоловіки влаштували перестрілку через кішку на капоті автомобіля

Під час інциденту зі стріляниною, який трапився у дворі багатоповерхівки на вулиці Академіка Філатова, тілесні ушкодження отримали обидва його учасники.

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

Попередньо встановлено, що сім’я одеситів підійшла до свого авто, щоб їхати у справах. Жінка з грудною дитиною на руках сіла у машину, а чоловік, побачивши на капоті транспортного засобу кішку, відігнав її.

Побачивши це, місцевий мешканець, який стояв неподалік, затіяв з водієм сварку, виникла штовханина. Після чого глава сім’ї сів за кермо, а його опонент, не зважаючи на присутність маленької дитини, став розпилювати у салон авто вміст наявного у нього балончика, поціливши при цьому в очі чоловіка.

Водій вийшов з автомобіля та скоїв три постріли з травматичного пістолета, один з яких травмував ребро опонента. Обидва чоловіки звернулися по медичну допомогу.

– За вказаним фактом розпочаті два кримінальних провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, – розповідає т.в.о. заступника начальника Київського відділу поліції Микола Древов. – Після отримання результатів судово-медичних експертиз буде прийняте законне рішення щодо тяжкості нанесення тілесних ушкоджень, завданих обом учасникам конфлікту.

Фото: Світлани Матвієнко

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

1 комментарий
Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

1
Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Супер
Гость
Супер

Д ва дебила

Голос за0Голос против  Ответить
8 минут назад

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить