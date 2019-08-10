В Одесі чоловіки влаштували перестрілку через кішку на капоті автомобіля

Під час інциденту зі стріляниною, який трапився у дворі багатоповерхівки на вулиці Академіка Філатова, тілесні ушкодження отримали обидва його учасники.

Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

Попередньо встановлено, що сім’я одеситів підійшла до свого авто, щоб їхати у справах. Жінка з грудною дитиною на руках сіла у машину, а чоловік, побачивши на капоті транспортного засобу кішку, відігнав її.

Побачивши це, місцевий мешканець, який стояв неподалік, затіяв з водієм сварку, виникла штовханина. Після чого глава сім’ї сів за кермо, а його опонент, не зважаючи на присутність маленької дитини, став розпилювати у салон авто вміст наявного у нього балончика, поціливши при цьому в очі чоловіка.

Водій вийшов з автомобіля та скоїв три постріли з травматичного пістолета, один з яких травмував ребро опонента. Обидва чоловіки звернулися по медичну допомогу.

– За вказаним фактом розпочаті два кримінальних провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, – розповідає т.в.о. заступника начальника Київського відділу поліції Микола Древов. – Після отримання результатів судово-медичних експертиз буде прийняте законне рішення щодо тяжкості нанесення тілесних ушкоджень, завданих обом учасникам конфлікту.

Фото: Світлани Матвієнко