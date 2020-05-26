В Одесі освітяни дали рекомендації батькам, які з 1 червня планують відвести дітей у дитсадок

З 1 червня 2020 року в Одесі починають працювати дитячі садки, але з дотриманням жорстких умов і підвищеною увагою до безпеки. Так, у групах має бути не більше 10 дітей.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

У першу чергу дитсадки зможуть відвідувати діти, батькам яких необхідно приступити до роботи.

Департаментом освіти і науки Одеської міської ради проведена відповідна робота з підготовки дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) до відкриття і забезпечення їх усім необхідним.

Так, для всіх ДНЗ за рахунок міського бюджету придбано деззасоби, запас масок для персоналу, санітайзери і безконтактні термометри.

Починається завезення продуктів до дитячих садків, щоб вже 1 червня організувати харчування дітей.

Також проведено аналіз кількості працівників, які можуть приступити до роботи. Ті з них, кому понад шістдесят, тимчасово знаходитимуться на самоізоляції. На їх місця запрошені кращі студенти старших курсів педагогічних навчальних закладів.

Крім того, заплановано проведення фахівцями Держпродпотребслужби навчання для директорів ДНЗ з питання організації безпечного простору.

Зараз у дитсадках тимчасово прибирають м’які іграшки та килими, проводиться санітарна обробка приміщень.

Працівники закладів дошкільної освіти пройдуть медичні огляди – у кожному районі міста створюються спеціальні комісії.

Що необхідно знати батькам

Якщо батьки працюють і мають намір відвести дитину в дитсадок, їм необхідно:

– повідомити про це заклад, попередньо зателефонувавши керівництву;

– надати довідку про працевлаштування в довільній формі, будь-який документ, що засвідчує зайнятість (свідоцтво про реєстрацію ФОП і т. ін.);

– заповнити анкету, яку нададуть в дитсадку (в анкеті є питання про те, чи відомо батькам про контакти з хворими на COVID-19, терміни контакту);

– отримати від вихователів інформацію про те, з якого дня і о котрій годині слід приводити і забирати дитину.

Для батьків підготовлена Пам’ятка про правила відвідування дітьми закладу на цей період. У ній, зокрема, зазначено, що вранці вдома батьки повинні перевірити температуру дитини і переконатися у відсутності навіть мінімальних ознак вірусних захворювань, приводити дитину в дитсадок строго в зазначений час.

При вході в заклад у дітей знову будуть вимірювати температуру. Забирати дітей батьки будуть на вулиці. Входити в будівлю дитсадка батькам заборонено.

Діти будуть проводити багато часу на свіжому повітрі, тому батькам рекомендують подбати запасний одяг і зручне взуття. Приносити в дитсадок їжу заборонено.

Щотижня на засіданнях міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки розглядатиметься питання про епідситуацію в дошкільних навчальних закладах Одеси. У разі її погіршення дитячі садки можуть знову закрити.

Департамент освіти і науки звертається до батьків з проханням з розумінням поставитися до вищевикладених вимог і не допускати необґрунтованого ризику. Це дозволить закладам дошкільної освіти Одеси швидше запрацювати на повну силу.

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