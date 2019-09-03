В Одесі оголосили переможців конкурсу короткометражних фільмів

Серед робіт учасників були професіонали цієї сфери і ті, хто робить перші кроки в кіновиробництві, для кого кіно стало хобі.

Сьогодні, 3 вересня, в кінотеатрі «Родина» відбулася урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу ігрових короткометражних фільмів «Одного разу в Одесі».

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

На конкурс «Одного разу в Одесі» були представлені різножанрові роботи: комедії, пригоди, фільми про дітей і для дітей, фільми з елементами документалістики, фільми-притчі і мелодрами.

Всього на конкурс надійшло близько 40 заявок. До участі в конкурсі були відібрані 33 фільми, які відповідали темі і технічним критеріям. Авторами робіт є одесити і команди з Києва, Запоріжжя, Сан-Франциско.

За підсумками конкурсу переможцями стали фільми режисерів:

1 місце:

«Маячник» Надії Шмельової і «Movie up» Сергія Рахманінова;

2 місце:

«Ума палата» Олександра Тарана і «Djakuyu» Дзена Євстігнейкіна;

3 місце:

«Віра» Олега Мороза і «1919» Тетяни Коновалової.

Режисерові Сергію Рахманінову було вручено спеціальний знак журі за створення високохудожнього фільму – гімну одеському кінематографічному мистецтву.

Крім того, журі вручило дипломи Павлові Майстренку – автору фільму «Поляки в Одесі. Історія діаспори», а також Олександрові Єршову і Федорові Ткачу – режисерам фільму « Ромка і Юлька » (історія сучасних Ромео і Джульєтти).

На завершення заходу глядачам були представлені фільми-переможці.

Фото: пресслужба Одеської міськради