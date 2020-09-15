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В Одесі обстеження на COVID-19 пройшли понад 4 300 студентів

В Одесі обстеження на COVID-19 пройшли понад 4 300 студентів

Департаментом охорони здоров’я Одеської міськради організовано тестування студентів на COVID-19 на базі міської студентської поліклініки і Центру первинної медико-санітарної допомоги №12.

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Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

У ліцензованих амбулаторіях цих закладів проводиться забір біоматеріалів, які санітарним транспортом Центру невідкладної медичної допомоги доставляються в лабораторії міських медзакладів. Кожна установа вищої освіти закріплена за певною лабораторією, складено графік обстеження.

Обстеження студентів на COVID-19 проводиться методом імуноферментного аналізу (ІФА) шляхом визначення антитіл Ig-M, що дозволяє виявити хворих на COVID-19 у гострій стадії захворювання.

У разі позитивного результату ІФА-тесту пацієнти поміщаються в спеціально виділені ізолятори в гуртожитках, і їм проводиться подальша ПЛР-діагностика для підтвердження діагнозу COVID-19. Студенти, які перебувають на самоізоляції, знаходяться під наглядом сімейних лікарів. За необхідності забезпечується госпіталізація пацієнтів з COVID-19 у міську клінічну інфекційну лікарню.

Всього тестуванню на COVID-19 підлягають 14500 студентів. Натепер обстежено 4337 студентів, охоплення тестуванням становить 30%. За минулий тиждень проведено визначення Ig-M у 2701 студента. Триває подальше обстеження на COVID-19 згідно з графіком заселення в гуртожитки.

На сьогодні Одеса є єдиним містом в Україні, де міською владою організовано системне обстеження на COVID-19 усіх студентів, які заселяються в гуртожитки.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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