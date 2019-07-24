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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі невдовзі створять нову сімейну амбулаторію

В Одесі невдовзі створять нову сімейну амбулаторію

В амбулаторії планується організувати прийом десяти сімейних лікарів.

Невдовзі в Одесі відбудеться відкриття нової сімейної амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги №28, повідомляється на сайті Одеської міськради.

Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт. Під час капремонту проведені монтаж стін і внутрішніх перегородок, встановлення енергозберігаючих вікон, проводяться малярно-штукатурні та облицювальні роботи, заміна інженерно-технічних комунікацій. На вході в амбулаторію облаштований пандус.

Сімейна амбулаторія розміщена на першому поверсі житлового будинку на вулиці Давида Ойстраха, 7. Це приблизить медичну допомогу до мешканців цього мікрорайону, які уклали декларації із сімейними лікарями ЦПМСП №28. В амбулаторії планується організувати прийом десяти сімейних лікарів.

Відповідно до табеля оснащення, нова сімейна амбулаторія на вул. Давида Ойстраха буде забезпечена сучасними електрокардіографами, дерматоскопами, отоофтальмоскопами та іншим необхідним медичним обладнанням.

Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт
Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт
Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт
Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт
Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт
Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт
Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт
Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт
Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт
Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт
Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт
Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт
Наразі у амбулаторії відбувається капітальний ремонт

Фото: Одеська міська рада

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