В Одесі нетверезий чоловік на BMW наїхав на поліцейського

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Нетверезий кермувальник «BMW» спричинив тілесні ушкодження поліцейському, який забезпечував правопорядок на вулиці Хуторській.

Одесит, 1977 року народження, перекрив іномаркою дорогу. Коли патрульні зробили водієві зауваження і попросили забрати авто, він зачинився в салоні, а потім натиснув на газ і поїхав прямо на одного з поліцейських.

Травмованому правоохоронцеві було надано медичну допомогу, а правопорушника доставили до Хаджибеївського відділення поліції. Після перевірки на стан сп’яніння на чоловіка склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП. Крім того, за фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу поліцейські розпочали провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

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