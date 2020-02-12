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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі на проведення двох творчих конкурсів витратять 40 тисяч гривень

В Одесі на проведення двох творчих конкурсів витратять 40 тисяч гривень

Одеський міський голова Геннадій Труханов підписав два розпорядження про проведення конкурсів «А я просто українка, україночка» і «Герої живуть в піснях».

Про це повідомляє Ізбірком.

Як випливає з документів, перший конкурс планується на березень, а другий на березень-квітень поточного року.

На обидва конкурси витратять по 20 тисяч гривень. Обидва відповідаю міською програмою «Я одесит – патріот України». Контроль за виконанням обох розпоряджень поклали на заступника мера Павла Вугельмана.

Метою першого конкурсу позначили національно-патріотичне виховання учнівської молоді, популяризація української культури, традицій і обрядів українського народу, виявлення талановитих вихованців та розкриття їх творчого потенціалу.

Другий конкурс спрямований на національно-патріотичне виховання учнівської молоді, увічнення пам’яті про подвиг народу у Другій світовій війні, вшанування захисників України і борців за її незалежність.

Фото: Ізбірком

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