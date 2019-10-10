В Одесі на пляжі “Аркадія” відбудуться всеукраїнські змагання з серфінгу

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Сьогодні, 10 жовтня, на пляжі «Аркадія» в Одесі пройдуть Всеукраїнські змагання з серфінгу «Arkada-2019».

Цього року серфери (райдери) з усієї України змагатимуться у трьох категоріях:

– «Surfing Men’s Open»;

– «Surfing Women’s Open»;

– «SUP Surfing Men’s Open».

Згідно з правилами змагань, серфери беруть участь у заїздах (хітах), після перемоги в яких переходять у наступні раунди. В одному хіті тривалістю до 30 хвилин змагатимуться від двох до чотирьох спортсменів. За цей час райдер повинен зловити кращі, на його погляд, хвилі і продемонструвати свою майстерність, яку судді будуть оцінювати за шкалою від 1 до 10 балів.

Всеукраїнські змагання з серфінгу «Arkada-2019» відбудуться з 9:00 до 18:00 за адресою: м Одеса, курортно-пляжний комплекс «Аркадія» («Ibiza»).

Нагадаємо,минулого року в Одесі вперше проводились подібні змагання.

Фото: tonkosti.