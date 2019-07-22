Радять утриматися від купання: морська вода на пляжі 10 станції Великого Фонтану не відповідає нормам

Наразі там очікують покращення санітарно-гігієнічних показників у морській воді.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області з посиланням на дослідження Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України у Facebook.

За результатами лабораторних досліджень морської води, проведених ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», зразки морської води в місцях масового відпочинку, відібрані 15 липня у контрольних точках на пляжі 10 станції Великого Фонтану, не відповідають нормативам за санітарно-мікробіологічними показниками.

Так, людям рекомендовано тимчасово обмежити водокористування на даному пляжі. Наразі там очікують покращення санітарно-гігієнічних показників у морській воді.

На інших пляжах Одеси та області зразки морської води, відібраної у контрольних точках, відповідають нормативам за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками.

Фото: Facebook