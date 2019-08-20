В Одесі на одному із пляжів відпочиваючі самотужки врятували хлопця з води

Минулими вихідними на пляжі Ланжерон небайдужі відпочиваючі врятували життя хлопця, який ледь не потонув.

Про це у Facebook розповів громадський діяч Леонід Іванішко, що став свідком інциденту.

– Відкачували з півгодини, поки не приїхала швидка. На щастя, хлопець почав дихати самостійно по приїзду швидкої. У нього найближчим часом весілля – буде подарунок для майбутньої дружини. Ще раз переконався, що потрібно постійно проходити навчання по порятунку людей. Ніколи не знаєш, коли знадобляться такі знання.

Як зазначив Іванішко, активну участь у порятунку хлопця брав чоловік на ім’я Сергій – завзятий пляжник, на рахунку якого вже десятки врятованих життів.

Фото: zachem.com.ua