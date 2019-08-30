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В Одесі на одній з вулиць введуть однобічний рух: схема руху

В Одесі на одній з вулиць введуть однобічний рух: схема руху

З 27 вересня на вулиці Тінистій буде введено однобічний рух.

Про це повідомляє Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

Рух вулицею змінять з метою оптимізації дорожнього руху, збільшення пропускної спроможності вулиць і доріг міста Одеси, поліпшення екологічного стану, розподілу транспортних потоків, особливо в ранкові та вечірні години пік.

Так, з 27 вересня 2019 року буде введено однобічний рух автотранспорту на вулиці Тінистій – у напрямку до вулиці Черняховського вулицями Педагогічною і Шовкуненко в напрямку до вулиці Посмітного.

Фото: Департамент транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради

 

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