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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі на морвокзалі влаштують благодійний різдвяний ярмарок

В Одесі на морвокзалі влаштують благодійний різдвяний ярмарок

У суботу, 7 грудня, на морвокзалі відбудеться 9-й Благодійний різдвяний ярмарок.

Про це повідомляє 7 канал.

Ярмарок відбуватиметься за підтримки дипломатичних представництв, обласної і міської влади та БФ «Корпорація монстрів».

Під час різдвяного ярмарку  відвідувачі зможуть ознайомитися з культурою 24-х країн світу, поласувати стравами національних кухонь, придбати сувеніри та новорічні прикраси, а також насолодитися концертними виступами етнічних колективів.

У цьому році планується зібрати рекордну суму майже в півмільйона гривень. На виручені кошти придбають апарат штучної вентиляції легенів для породіль та систему обігріву пацієнта на гелевій пластині. Ця система допомагає підтримувати оптимальну температуру тіла пацієнта під час тривалих операцій, і особливо важлива для новонароджених і дітей у важкому стані.

Благодійний дипломатичний різдвяний ярмарок щорічно проходить в Одесі з 2011 року. Зібрані кошти спрямовуються на закупівлю медичного та іншого обладнання для соціальних установ міста.

Урочисте відкриття відбудеться 7 грудня об 11:00, ярмарок триватиме до 19:00.

Фото: 048

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