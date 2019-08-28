В Одессе сносят здания старейшего пивзавода Санценбахера, но с ними еще можно успеть попрощаться

Если вам и в самом деле жаль исторические постройки города, у вас еще есть возможность их увидеть. Это я о комплексе зданий невероятной некогда красоты знаменитого одесского пивзавода Санценбахера. Да их сейчас сносят, но дело это непростое и долгое.

Нет, с Французского бульвара вы ничего не увидите. Поэтому сразу даю «наводку»: спешите на проспект Гагарина, а потом на улицу Романа Кармена.

Да, везде огромной высоты забор, ворота открываются только для спецтехники, и совсем ненадолго, но кое-что из сохранившегося увидеть еще можно, ну чтобы со всем этим проститься, как вы поняли.

Исторические здания-красавцы ХІХ века постройки, служившие настоящим украшением, «потерявшие» в суете повседневья статус памятников архитектуры и, конечно же, совершенно случайно подвергшиеся пожару, сейчас сносят.

Но их, как уже я указала выше, еще можно разглядеть — теперь уже на фоне новостроев. Кстати, на их месте тоже будет новострой. Ну а «шо делать»? Это когда-то здесь располагался самый современный завод с самым передовым оборудованием, да еще и сами здания отличались необыкновенной красотой…

У завода этого судьба вообще сложилась не очень. Теперь и памяти от него не останется.

Площадь новой застройки будет ну очень большая. Обойдя эту территорию по периметру в поисках возможности сделать снимки, я в этом лично убедилась. Живущие рядом люди выражают по поводу всего происходящего глубокую обеспокоенность, порой даже агрессию. Впрочем, тема «уничтожаем историческое наследие» уже не нова, да и обсуждать нечего: с тем, что осталось от старейшего завода, пришла пора прощаться.

Кстати, сама тема возникла не сегодня, а еще в 2017 году, когда земельный участок размером 2,11 гектара, расположенный на территории бывшего пивзавода, был передан решением городского совета в аренду на 5 лет для строительства высотного жилого комплекса. По сообщениям одесских СМИ, на этом месте стройкомпания «Будова» собирается здесь возводить жилой комплекс «из домов «переменной этажности», в том числе 24-этажных»…

Справка

Товарищество Одесского пивоваренного завода (ТОПЗ) — существовавшая в дореволюционной Одессе компания-производитель пива, широко известного далеко за пределами империи.

Компания учреждена в 1895 г. (Устав Высочайше утвержден 17 ноября 1895 г.) наследниками — дочерью и зятем известного одесского предпринимателя, общественного деятеля и благотворителя немецкого происхождения Вильгельма Ивановича (Иоганновича) Санценбахера, в 1890 г. открывшего на своей собственной даче по Малофонтанской дороге в Одессе пивоваренное производство. Зять Санценбахера, Фридрих Енни, также являлся одним из учредителей Товарищества Киевского пивоваренного завода.

Основанный Санценбахером завод, производственные помещения которого были возведены по проекту архитектора Бруно Бауэра, располагал самым современным на тот момент оборудованием и не имел себе равных по техническому оснащению. Пиво производилось по классической технологии с выдержкой в 60 суток, разливалось в дубовые бочки емкостью 90 и 180 литров, а также в фирменные бутылки светлого и темного стекла, и фаянсовые кувшины с фарфоровыми пробками.

Все специалисты-пивовары нового одесского завода были немцами, подданными Германской империи. Объем выпускаемого пива составлял 600 ведер в день двух сортов — мюнхенского и пильзенского. За короткое время продукция предприятия Товарищества Одесского пивоваренного завода начала распространяться и завоевала популярность во всех южных регионах Российской империи, а также на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Балканском полуострове и даже в Египте.

После национализации в 1920 г. ТОПЗ переименовали в Пивзавод № 1. В постсоветскую эпоху бывшее предприятия Товарищества Одесского пивоваренного завода было приватизировано и получило название Акционерное общество «Гамбринус». В начале мая 2007 г. бывший завод Санценбахера сгорел при до конца так и невыясненных обстоятельствах.

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