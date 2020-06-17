В Одесі на Французькому бульварі невідомі влаштували стрілянину

Правоохоронці розслідують обставини конфлікту зі стріляниною на Французькому бульварі в Одесі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Внаслідок стрілянини, що сталася біля одного із закладів харчування, ніхто не постраждав. Подію кваліфіковано як хуліганство.

Попередньо встановлено, що між групою невстановлених осіб сталася суперечка, в ході якої її учасники здійснили кілька пострілів і втекли.

З місці події правоохоронці вилучили гільзу від імовірно травматичної зброї.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. Всі обставини події та особи, причетні до неї, встановлюються.

Фото: пресслужба

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.