В Одесі на час відключення води у декількох районах розмістять автоцистерни з водою

У декількох районах міста буде організовано підвезення технічної води.

Під час проведення масштабних ремонтних робіт філією «Інфоксводоканал» з 18 по 19 вересня в Одесі будуть відключені від водопостачання декілька житлових районів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Для зручності жителів, які не встигнуть запастися необхідною кількістю води на 19 вересня, буде організовано підвезення технічної води, тобто води, яку пити не можна, але можна використовувати для санітарно-гігієнічних потреб.

1. Підвезення води автотранспортом філії «Інфоксводоканал» буде здійснюватися в першу чергу на такі об’єкти:

– Одеський обласний центр нефрології та діалізу – Люстдорфська дор.,1;

– Одеська клінічна лікарня Одеської залізниці – вул. П. Шклярука, 4а;

– Міська клінічна лікарня №10 – вул. Маршала Малиновського, 61.

2. Підвезення води автотранспортом КП «Міські дороги» буде здійснюватися на такі об’єкти:

Київський район:

– Будинок дитини – Монастирський провулок, 3;

– Міська лікарня №8 – Фонтанська дорога, 110/1.

– Будинок дитини – вул. Макаренка, 20;

– вул. Ак. Корольова, 80а, 80б;

– пр-кт Ак. Глушка, 26;

– вул. Шишкіна, 60а;

– Пологовий будинок №7, вул. Космонавтів, 11б;

Малиновський район:

– вул. Генерала Петрова, 41;

– перехрестя вул. Б. Хмельницького та вул. М’ясоїдівської;

Приморський район:

– Пологовий будинок №1, провулок Слєпньова, 3;

– Пологовий будинок №2, вул. Старопортофранковська, 24;

– Пологовий будинок №5, вул. Маршала Говорова, 28;

– вул. Посмітного, 33;

– вул. М. Арнаутська, 5/7;

– пл. Соборна, 10;

– перехрестя вул. Розкидайлівської і вул. Різовської.

Фото: НПО Трансмастер