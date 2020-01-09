В Одесі на 7 років позбавили волі чоловіка, який скинув з балкону власну колишню дружину

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Встановлено, що на початку серпня 2019 року чоловік проник через балкон до квартири своєї колишньої дружини та поки потерпіла спала, викрав її банківські картки та мобільний телефон. Коли жінка прокинулась та попросила повернути викрадене, він скинув її з балкону третього поверху.

Внаслідок падіння потерпіла отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Вироком суду зловмисника визнано винним у замаху на вбивство і крадіжці та засуджено до 7 років позбавлення волі.

Фото ілюстративне: NewsOne

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