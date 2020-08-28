В Одесі капітально відремонтують сквер “Луч”: з’являться дитячий та спортивний майданчики

У сквері «Луч», розташованому в Одесі на перехресті вулиць Левітана і Академіка Корольова (біля колишнього кінотеатру «Промінь»), планують провести капітальний ремонт.

Про це повідомила преслужба Одеської міськради.

Замовником з розробки проєктно-кошторисної документації та виконання робіт з капремонту скверу призначено управління дорожнього господарства Одеської міськради. Відповідний проєкт рішення був схвалений на засіданні виконавчого комітету Одеської міськради сьогодні, 27 серпня 2020 року.

Концепцією проєкту передбачаються: оновлення покриття пішохідних доріжок скверу, облаштування дитячого та спортивного майданчиків з гумовим покриттям, встановлення паркових меблів та урн, заміна зовнішнього освітлення та озеленення скверу.

Ці роботи будуть виконуватися за рахунок залучених коштів.

Фото: пресслужба