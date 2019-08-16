В Одесі біля залізничного вокзалу у автомобілі виявили контрабандну партію цигарок

Водій автомобіля знахідку не прокоментував.

Патрульні Одеси спільно з працівниками ДФС виявили контрабандну партію цигарок.

Сьогодні вранці інспектори поліції разом зі співробітниками служби ДФС зупинили автомобіль Nissan Juke. Іномарку було затримано в районі залізничного вокзалу. Під час огляду транспортного засобу було виявлено контрабандну продукцію – цигарки, в кількості понад 4 800 пачок.

Стосовно знаходження товару всередині свого автомобіля водій нічого не пояснив. Однак це не звільняє чоловіка від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.

В діях чоловіка вбачається відповідальність за ст. 484 Митного кодексу (зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю).

Водія було супроводжено до митного посту для складання відповідних матеріалів справи.

Патрульні Одеси спільно з працівниками ДФС виявили контрабандну партію цигарок Патрульні Одеси спільно з працівниками ДФС виявили контрабандну партію цигарокСьогодні вранці інспектори поліції разом зі співробітниками служби ДФС зупинили автомобіль Nissan Juke. Іномарку було затримано в районі залізничного вокзалу. Під час огляду транспортного засобу охоронці порядку виявили контрабандну продукцію – цигарки, в кількості понад 4 800 пачок.Водій нічого не пояснив стосовно знаходження товару всередині свого автомобіля. Та це не звільняє чоловіка від кримінальної відповідальності за вчинений злочин.В діях чоловіка вбачається відповідальність за ст. 484 Митного кодексу (зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю). Водія було супроводжено до митного посту для складання відповідних матеріалів справи.#ПорядокЦеТи #патрульнаполіція #патрульнаполіціяодеси #патрульнаполіціяукраїни #служитизахищати #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Freitag, 16. August 2019

Фото: drive2