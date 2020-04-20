В Одесі анонсували онлайн-конкурс художніх робіт

В Одесі стартував художній онлайн-конкурс для дітей.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

15 квітня розпочався III Всеукраїнський онлайн-конкурс дитячих художніх робіт «Рідна мати моя».

Для участі в конкурсі приймаються роботи, які відповідають таким вимогам:

– сюжет по темі – образ матері, квіти, весна;

– формат А3;

– техніка виконання: живопис, графіка, змішана (живопис-графіка);

– роботи повинні бути оформлені в паспарту;

– приймається не більше однієї роботи від одного учасника в одній техніці виконання.

Якісне фото роботи і заявку на участь в конкурсі слід надсилати на електронну пошту kozakfolk@gmail.com до 1 травня.

Всі надіслані роботи будуть розміщені на сторінці конкурсу в Facebook.

Вікові категорії учасників:

молодша – 6-8 років;

середня – 9-11 років;

старша – 12-15 років;

студенти – 16 +.

Переможці будуть нагороджені дипломами. За рішенням журі допускається дублювання призових місць, а також журі має право присуджувати не всі місця.

Фото робіт переможців будуть опубліковані на сторінці департаменту культури та туризму Одеської міської ради в Facebook 14 травня.

Організатор конкурсу – Дитяча музична школа № 4 м. Одеси за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

Конкурс дитячих художніх робіт «Рідна мати моя» проводиться з метою розвитку творчих здібностей дітей та юнацтва, виявлення талановитих учнів і педагогів, вдосконалення професійних творчих навичок і збереження сімейних цінностей.

Фото: Укрінформ

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