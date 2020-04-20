В Одесі анонсували онлайн-конкурс художніх робіт

В Одесі стартував художній онлайн-конкурс для дітей.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
15 квітня розпочався III Всеукраїнський онлайн-конкурс дитячих художніх робіт «Рідна мати моя».
Для участі в конкурсі приймаються роботи, які відповідають таким вимогам:
– сюжет по темі – образ матері, квіти, весна;
– формат А3;
– техніка виконання: живопис, графіка, змішана (живопис-графіка);
– роботи повинні бути оформлені в паспарту;
– приймається не більше однієї роботи від одного учасника в одній техніці виконання.
Якісне фото роботи і заявку на участь в конкурсі слід надсилати на електронну пошту kozakfolk@gmail.com до 1 травня.
Всі надіслані роботи будуть розміщені на сторінці конкурсу в Facebook.
Вікові категорії учасників:
- молодша – 6-8 років;
- середня – 9-11 років;
- старша – 12-15 років;
- студенти – 16 +.
Переможці будуть нагороджені дипломами. За рішенням журі допускається дублювання призових місць, а також журі має право присуджувати не всі місця.
Фото робіт переможців будуть опубліковані на сторінці департаменту культури та туризму Одеської міської ради в Facebook 14 травня.
Організатор конкурсу – Дитяча музична школа № 4 м. Одеси за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міської ради.
Конкурс дитячих художніх робіт «Рідна мати моя» проводиться з метою розвитку творчих здібностей дітей та юнацтва, виявлення талановитих учнів і педагогів, вдосконалення професійних творчих навичок і збереження сімейних цінностей.
Фото: Укрінформ