В Одесі адвокат незаконним шляхом привласнив нерухомість на понад 6 млн грн

Адвокат відповідатиме перед законом за заволодіння нерухомістю одеської громади вартістю понад 6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори прокуратури Одещини (Одеської місцевої прокуратури № 1) направили до суду обвинувальний акт стосовно адвоката, підозрюваного у фальсифікації документів та заволодінні нерухомістю одеської громади вартістю понад 6 млн гривень.

Слідством з’ясовано, що юрист, використовуючи бланки та печатки заснованих ним підприємств, сфальсифікував документи та надав їх для реєстрації права власності на приміщення територіальної громади Одеси.

Правника викрили правоохоронці коли він переоформив на себе майно та, повторно використовуючи підроблені документи, намагався привласнити земельну ділянку під будівлями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Київського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань Національної поліції України (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Фото: UA.News

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