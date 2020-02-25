fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі адвокат незаконним шляхом привласнив нерухомість на понад 6 млн грн

В Одесі адвокат незаконним шляхом привласнив нерухомість на понад 6 млн грн

Адвокат відповідатиме перед законом за заволодіння нерухомістю одеської громади вартістю понад 6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Прокуратури в Одеській області.

Прокурори прокуратури Одещини (Одеської місцевої прокуратури № 1) направили до суду обвинувальний акт стосовно адвоката, підозрюваного у фальсифікації документів та заволодінні нерухомістю одеської громади вартістю понад 6 млн гривень.

Слідством з’ясовано, що юрист, використовуючи бланки та печатки заснованих ним підприємств, сфальсифікував документи та надав їх для реєстрації права власності на приміщення територіальної громади Одеси.

Правника викрили правоохоронці коли він переоформив на себе майно та, повторно використовуючи підроблені документи, намагався привласнити земельну ділянку під будівлями.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Київського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань Національної поліції України (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Фото: UA.News

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить