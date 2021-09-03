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В ночь на 4 сентября «ПриватБанк» приостановит операции по картам – в чем причина?

В ночь на 4 сентября «ПриватБанк» приостановит операции по картам – в чем причина?

В ночь на субботу, 4 сентября, большинство сервисов «ПриватБанка» станут недоступными из-за технических работ.

Как пояснили в пресс-службе банка, процесс оптимизации процессинга банка будет проводиться с 01:00 до 06:00 часов. В это время не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.

«Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки. Поэтому если ночью вам понадобятся наличные, позаботьтесь об этом заранее», — предупреждают в банке.

Как сообщалось, в ночь на 26 июня с карт клиентов «ПриватБанка» списали крупные суммы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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