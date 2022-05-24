В Николаевской области рашисты расстреляли колонну беженцев

При продвижении по Николаевской области в сторону Херсона подразделения ВСУ обнаружили несколько гражданских автомобилей с расстрелянными телами людей, в том числе детей.

Об очередном преступлении рашистов сообщается в сводке Оперативного командования «Юг».

В ней сказано: «В ходе продвижения наших подразделений по Николаевской области в сторону Херсона было выявлено несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждение техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также про обстрел колонны. При попытке местных жителей эвакуироваться, оккупанты сначала указали им, как разрешенный, путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших – двое детей младшего школьного возраста».

Также захватчики продолжают выстраивать политику построения полицейского государства оккупантами. На временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей они создали девятнадцать так называемых «комендатур» для усиления контроля над непокорным населением.

Что касается военного положения на Юге Украины, по сведениям ОК «Юг» продвижения вперед враг не имеет. Прикрываясь артиллерийско-минометными обстрелами наших позиций и мирного населения, рашисты строят запасной рубеж обороны, понимая неизбежность отступления.

За минувшие сутки украинскими войсками в южном регионе были уничтожены 23 рашиста и несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

Ранее мы рассказавали об общей ситуации на фронтах войны с россией за минувшие сутки.

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