Война, день 90-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 24 мая 2022 по российскому вторжению от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Начались девяностые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Уже три месяца продолжается наша война за свободу и независимость.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг оказывает интенсивное огненное влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно недалеко от Лисичанска и Северодонецка.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории республики Беларусь. Агрессор переместил дивизион ОТРК «Искандер-М» в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.

На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения опрокидывания наших войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска Погар и населенного пункта Случовск Брянской области.

Враг нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.

На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивается на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, враг производит штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах населенного пункта Тернова.

На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка.

На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг производил огненное поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации.

На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка — Каменское. Осуществляют перегруппировку.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на содержании занятых рубежей.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.

Враг продолжает использовать тактика террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены шестнадцать атак врага, уничтожены восемь танков, двадцать две единицы боевой бронированной техники и один вражеский автомобиль.

Авиационные подразделения Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили шесть БПЛА, вражескую крылатую ракету и тридцать боевых бронированных машин.