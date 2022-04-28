В небе над Одессой сбили 3 крылатые ракеты (видео)

Ракетный удар в одесский «Тирас»: рассказ чудом выжившей девушки Могли бы мы подумать, что в XXI веке, в канун самого светлого праздника – Пасхи, на Одессу нападут варвары, как в самые темные века. Варварами нашего времени оказались русские, которые вместе с нами верят в одного Бога. Они, как и мы, исповедуют православие, но светлый праздник Воскресения Господнего их не остановил: когда 23 апреля 2022 года Украина готовилась к Пасхе, а в Иерусалиме взошел Благодатный огонь, российские войска запустили по Одессе 7 боевых ракет. И, к нашему большому горю, одна из них попала в жилой комплекс «Тирас», что привело к человеческим жертвам.

Среди выживших, оказалась и Ольга Крупина, ей и ее парню чудом удалось спастись. О том, как она пережила первые минуты ракетного удара, девушка рассказала «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

До 2 мая в Одессе возможны провокации, диверсии и теракты В Одессе и области в ближайшую неделю обстановка будет очень сложной. 2 мая – сакральная дата для путина. Поэтому россия может организовать теракты, провокации и даже попытаться вторгнуться из Приднестровья. ПОДРОБНЕЕ

Дневник переселенца: «Война показала мне, что и в моей жизни есть предатели» «Одесская жизнь» побеседовала с украинкой, которая на время войны вынуждена была выехать в Италию. Путь туда был непростым. В начале войны из страны выезжали очень много беженцев. Зато теперь Виктория спокойна, хотя и очень скучает по дому и близким. ПОДРОБНЕЕ

Стрельба в Подольске — что происходит? В течении трех дней, с 28 по 30 апреля в Подольском районе пройдут учения ВСУ. Местных жителей просят не беспокоиться. ПОДРОБНЕЕ