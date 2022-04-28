В небе над Одессой сбили 3 крылатые ракеты (видео)

Радостной новостью поделился в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
Вечером четверга, 28 апреля 2022 года, в небе над Одесским районом наши подразделения противовоздушной обороны сбили три вражеских ракеты, которые летели убивать мирных жителей.
Данную информацию подтвердили в Оперативном командовании «Юг».
«По Одесской области нанесен ракетный удар с применением стратегической авиации. По предварительным данным, произведен пуск 3 крылатых ракет «Калибр».
Точной работой ПВО все 3 ракеты уничтожены»,
– говорится в сообщении.
Также, по словам главы ОВА, накануне враг намеревался провести воздушную разведку объектов инфраструктуры при помощи беспилотника. Но и его сбили украинские ПВО.
Фото: Суспiльне