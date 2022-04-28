Новости Одессы и Одесской области

В небе над Одессой сбили 3 крылатые ракеты (видео)

В небе над Одессой сбили 3 крылатые ракеты (видео)

Радостной новостью поделился в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Вечером четверга, 28 апреля 2022 года, в небе над Одесским районом наши подразделения противовоздушной обороны сбили три вражеских ракеты, которые летели убивать мирных жителей.

Данную информацию подтвердили в Оперативном командовании «Юг».

«По Одесской области нанесен ракетный удар с применением стратегической авиации. По предварительным данным, произведен пуск 3 крылатых ракет «Калибр».

Точной работой ПВО все 3 ракеты уничтожены»,

– говорится в сообщении.

Также, по словам главы ОВА, накануне враг намеревался провести воздушную разведку объектов инфраструктуры при помощи беспилотника. Но и его сбили украинские ПВО.

Фото: Суспiльне

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
  • Ракетный удар в одесский «Тирас»: рассказ чудом выжившей девушки
    Ракетный удар в одесский «Тирас»: рассказ чудом выжившей девушки

    Могли бы мы подумать, что в XXI веке, в канун самого светлого праздника – Пасхи, на Одессу нападут варвары, как в самые темные века. Варварами нашего времени оказались русские, которые вместе с нами верят в одного Бога. Они, как и мы, исповедуют православие, но светлый праздник Воскресения Господнего их не остановил: когда 23 апреля 2022 года Украина готовилась к Пасхе, а в Иерусалиме взошел Благодатный огонь, российские войска запустили по Одессе 7 боевых ракет. И, к нашему большому горю, одна из них попала в жилой комплекс «Тирас», что привело к человеческим жертвам.
    Среди выживших, оказалась и Ольга Крупина, ей и ее парню чудом удалось спастись. О том, как она пережила первые минуты ракетного удара, девушка рассказала «Одесской жизни».

    ПОДРОБНЕЕ
  • До 2 мая в Одессе возможны провокации, диверсии и теракты
    До 2 мая в Одессе возможны провокации, диверсии и теракты

    В Одессе и области в ближайшую неделю обстановка будет очень сложной. 2 мая – сакральная дата для путина. Поэтому россия может организовать теракты, провокации и даже попытаться вторгнуться из Приднестровья.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Дневник переселенца: «Война показала мне, что и в моей жизни есть предатели»
    Дневник переселенца: «Война показала мне, что и в моей жизни есть предатели»

    «Одесская жизнь» побеседовала с украинкой, которая на время войны вынуждена была выехать в Италию. Путь туда был непростым. В начале войны из страны выезжали очень много беженцев. Зато теперь Виктория спокойна, хотя и очень скучает по дому и близким.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Стрельба в Подольске — что происходит?
    Стрельба в Подольске — что происходит?

    В течении трех дней, с 28 по 30 апреля в Подольском районе пройдут учения ВСУ. Местных жителей просят не беспокоиться.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Погибшие на войне: кто и как считает военные потери?
    Погибшие на войне: кто и как считает военные потери?

    Активные боевые действия на территории нашей страны продолжаются уже больше двух месяцев. Все это время нас с вами защищают солдаты и офицеры Вооруженных сил Украины, бойцы теробороны, добровольцы из иностранных батальонов. Они ежедневно уничтожают российских варваров, часто ценой собственной жизни.
    Человеческие жизни… Сколько их отдано за нашу свободу и за то, чтобы не дать ее уничтожить? Мы сейчас не о гражданском населении, а о военных потерях. На этот вопрос ответить не так просто, несмотря на то, что ежедневно публикуются данные о потерях от Генерального штаба ВСУ, есть информация от союзников, иногда даже минобороны РФ озвучивает цифры. Только вот данные не сходятся. «Одесская жизнь» разбиралась, почему так происходит.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить