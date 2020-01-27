В нацпарке под Одессой высохли водоемы, где обитали птицы с потомством

Там значительно упал уровень воды.

Об этом сообщил в Facebook научный сотрудник парка, эколог Иван Русев.

По его словам, виной тому – отсутствие прорвы для водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами, с котороыми гидравлически связаны озера системы Балатон.

В то же время озера летом превращались в уникальный “детский сад”. Там растили птенцов пеганок взрослые пернатые.

“Этот сад необычный, поскольку многие мамы отдавали птенцов на воспитание нескольким самкам, – рассказал Иван Русев. – Там, в системе прогреваемых теплых озер очень комфортно всем птенцам. Там безопасно, есть много корма в виде различных гидробионтов, и они успешно растут”.

Как отметил Иван Русев, с саду могли расти до 55 птенцов за сезон. Теперь аборигенным уткам станет сложнее выхаживать малышей, так как в заповеднике нет второго такого же комфортного и безопасного пространства, как Балатон.

В “Тузловских лиманах” надеются на помощь профильного министерства. Там хотят, чтобы нацпарку выделили средства на покупку спецтехники для поддержания функций прорвы. Сотрудники заповедника уже подали 13 запросов чиновникам, но пока ни на одно из них реакции не последовало.

Фото: Иван Русев, Facebook

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