В нацпарке под Одессой выросли зимние грибы (фото)

Так, недавно мы писали о том, что в Болграде склоны покрылись по-весеннему зеленой травой и расцвела календула.

А на днях в национальном природном парке “Тузловские лиманы” запечатлели проклюнувшиеся из-под земли грибы.

Снимки необычного для января явления выложил в Facebook сотрудник парка Руслан Лупашко.

“Странно, конечно, но, несмотря на то, что на дворе зима, у нас еще и первоцветы можно искать”, – написал автор фото.

Фото: Руслан Лупашко, Facebook

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