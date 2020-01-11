В нацпарке под Одессой выросли зимние грибы (фото)

Природа в Одесской области продолжает удивлять аномалиями.
Так, недавно мы писали о том, что в Болграде склоны покрылись по-весеннему зеленой травой и расцвела календула.
А на днях в национальном природном парке “Тузловские лиманы” запечатлели проклюнувшиеся из-под земли грибы.
Снимки необычного для января явления выложил в Facebook сотрудник парка Руслан Лупашко.
“Странно, конечно, но, несмотря на то, что на дворе зима, у нас еще и первоцветы можно искать”, – написал автор фото.
Фото: Руслан Лупашко, Facebook
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