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Новости Одессы и Одесской области

В нацпарке под Одессой спасают краснокнижную птицу (фото)

В нацпарке под Одессой спасают краснокнижную птицу (фото)

В Одесской области нашли попавшего в беду степного канюка, известного также как курганник.

У птицы ранено левое крыло. Когда ее заметили, она не могла летать из-за травмы.

Об этом рассказал в Facebook местный активист Владислав Балинский.

В такой ситуации канюк в природе сам бы не выжил.

Его передали в Национальный парк “Тузловские лиманы”. Там пернатого под попечительством эколога Ивана Русева подлечат и выпустят на свободу.

“Птице больше ничего не угрожает, через время на просторах Нацпарка “Тузловские лиманы” она снова встанет на крыло”, – отметил Владислав Балинский.

Кстати, канюк – одна из самых красивых степных птиц. Это редкий вид пернатых, занесенный в Красную книгу Украины.

Фото: Facebook Владислава Балинского

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