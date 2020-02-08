В нацпарке под Одессой спасают краснокнижную птицу (фото)

В Одесской области нашли попавшего в беду степного канюка, известного также как курганник.
У птицы ранено левое крыло. Когда ее заметили, она не могла летать из-за травмы.
Об этом рассказал в Facebook местный активист Владислав Балинский.
В такой ситуации канюк в природе сам бы не выжил.
Его передали в Национальный парк “Тузловские лиманы”. Там пернатого под попечительством эколога Ивана Русева подлечат и выпустят на свободу.
“Птице больше ничего не угрожает, через время на просторах Нацпарка “Тузловские лиманы” она снова встанет на крыло”, – отметил Владислав Балинский.
Кстати, канюк – одна из самых красивых степных птиц. Это редкий вид пернатых, занесенный в Красную книгу Украины.
Фото: Facebook Владислава Балинского
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