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Новости Одессы и Одесской области

В нацпарке под Одессой овцы уничтожают уникальную экосистему

В нацпарке под Одессой овцы уничтожают уникальную экосистему

Экосистема в прибрежной зоне нацпарка “Тузловские лиманы” оказалась под угрозой исчезновения.

Мало того, что лиман обмелел из-за того, что там несанкционированно закрыли природную прорву. Так еще вдоль берегов массово вырубают зеленые насаждения.

А  травяной покров выбивают овцы, которых сотнями выпасает на заповедных землях одесский предприниматель.

Об этом на его странице в Facebook рассказал эколог, замдиректора НП “Тузловские лиманы” Иван Русев.

Покров в этом месте, по его словам, уже превратился в полигон. Все потому что стадо овец регулярно выпускают топтать некогда уникальные природные экосистемы.

Хозяин животных родился в одном из местных сел, но уехал в город. Переехав, решил разводить овец на продажу для местных ресторанов.

А чтобы животные были упитанными, пастухи, работающие на предпринимателя, регулярно выпасают их в прибрежной зоне нацпарка.

“Каждый день стадо выгоняют на заповедные земли, в итоге овцы тотально прочесывают “прибрежку” нацпарка, выбивая все, что еще растет, – сокрушается эколог. – Сейчас там уже ничего не осталось, и пастух загоняет их в тростники, чтобы и там все уничтожить”.

По словам Ивана Русева, владельца овец попытаются образумить, призвав к порядку. Для этого служба государственной охраны нацпарка составит на нарушителя админпротокол и подаст на его действия в суд.

Фото: primenewsgeorgia.ge

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