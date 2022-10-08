В москве начались аресты военных, – разведка

Сегодня, 8 октября 2022 года, во второй половине дня в российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных. Движение в центре города перекрыто.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны Украины.

«В город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции»,

– отмечается в сообщении.

Также стало известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

В то же время все военные подразделения по периметру москвы приведены в повышенную боевую готовность.

В чем причина такой активности, в управлении разведки не сообщают.

Между тем, сегодня минобороны россии впервые назначило командующего войной против Украины – им стал Сергей Суровикин.

Ранее стало известно о назревающих изменениях в российском военно-политическом руководстве. Эксперты предполагают, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров стремятся сместить министра обороны Сергея Шойгу.

Также есть предположение, что путин будет пытаться сделать виновным в неудачах на войне против Украины военное командование. В частности, по прогнозу Института изучения войны, главу минобороны рф Сергея Шойгу сделают «козлом отпущения» за военные неудачи в Украине.

Напомним, утром 8 октября в оккупированном Крыму прогремел взрыв и случился мощный пожар на построенном оккупантами Крымском мосту.

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