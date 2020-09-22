В мэрии Одессы пообещали закончить ремонт на Канатной до 1 октября

Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель мэра Одессы Дмитрий Жеман.
“До 1 октября на Канатной закончим”, – заявил он.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что летом этот ремонт начинать не нужно было из-за большого наплыва туристов в город.
“Летом, было нецелесообразно начинать работы, когда столько туристов. Ну и вопросы с согласованием присутствовали”, – отметил Труханов.
Ранее сообщалось, что ремонт на одном их участков уже завершился.
А заменой коммуникаций на улице Канатной коммунальщики занимаются с 4 сентября. Сама улица по-прежнему перекрыта, а движение автотранспорта приостановлено до 15 октября текущего года.