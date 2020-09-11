Ремонт на Канатной в Одессе: перекрёсток на Семинарской планируют открыть на следующей неделе

В Одессе на пересечении Канатной и Семинарской, где сейчас проводится реконструкция теплосети, уже на следующей неделе планируют открыть проезд для транспорта.

Пересечение Семинарской и Канатной планируют разблокировать для транспорта уже на следующей неделе. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова:

– Важный перекресток на Семинарской уже планируем открыть с начала следующей недели, по возможности будем открывать участки, где работы завершены.

Напомним, на Канатной на участке от Семинарской до Бесквитного переулка реконструируют теплосеть, из-за этого здесь перекрыли движение. В результате в центре города скапливаются огромные пробки. Полностью закончить ремонтные работы обещают до 15 октября.

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