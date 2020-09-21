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Семинарская открыта: в Одессе завершили первый этап масштабной реконструкции теплотрассы

Семинарская открыта: в Одессе завершили первый этап масштабной реконструкции теплотрассы

Сегодня, 21 сентября, с 7 утра на улице Семинарской в Одессе возобновлено движения транспорта. Завершился первый этап реконструкции теплосетей в районе перекрестка с улицей Канатной.

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Информацию об этом сообщила директор КП «Теплоснабжение города Одесса» Анна Позднякова на своей странице в Facebook.

«Друзья, внимание! Случилось то, чего все так долго ждали. Как и обещали, первый этап реконструкции теплотрассы по улице Канатной завершён! Завтра, 21 числа, с 7.00 утра улица Семинарская будет открыта для движения», — написала Позднякова. Она также отметила, что работы идут по запланированному графику.

Наш корреспондент побывал на месте событий и узнал о ситуации на дорогах. Открытие движения помогло значительно разгрузить этот район от пробок. Свою работу на участке начали 198, 146, 115 и другие маршруты общественного транспорта, без задержек работает и 17-й трамвай. Для пешеходов организовали переход через улицу, однако уровень безопасности и покрытие дороги оставляет желать лучшего.

«По Семинарской я ездил каждый день по дороге на работу до начала ремонта. Наконец дождался возобновления движения. В целом на участке спокойно, но не хватает знака для пешеходов, которые переходят улицу», — комментирует ситуацию один из автомобилистов Александр Руденко.

Напомним, что заменой коммуникаций на улице Канатной коммунальщики занимаются с 4 сентября. Сама улица по-прежнему перекрыта, а движение автотранспорта приостановлено до 15 октября текущего года.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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