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Новости Одессы и Одесской области

В мире наблюдается чрезвычайная климатическая ситуация – ООН

В мире наблюдается чрезвычайная климатическая ситуация – ООН

Ледники тают, уровень углекислого газа на планете растет, а 2015-2019 годы стали самыми жаркими в истории.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите G7 в Биаррице.

По данным Всемирной метеорологической организации, уровень углекислого газа в атмосфере достиг самого высокого показателя за всю историю. Такой уровень был 3,5 млн лет назад, когда температура была значительно выше.

Кроме того, июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории. В это время в Гренландии растаяло 179 млрд тонн льда.

В то же время в Сибири, на Аляске и Амазонке горят леса. Это привело к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

«Все, что происходит – это чрезвычайная климатическая ситуация. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию до конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов до 2030 года», – заявил Гутерриш.

Он добавил, что всем странам нужно прилагать больше усилий для преодоления чрезвычайного климатического состояния и бороться с изменениями климата.

Фото: uncclearn.org

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