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В Минздраве рассказали, в каких случаях «коронавирусные» больные подлежат госпитализации

В Минздраве рассказали, в каких случаях «коронавирусные» больные подлежат госпитализации

В Украине госпитализация пациентов с COVID-19 происходит исключительно по медицинским показаниям.

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Как сообщает пресс-служба Минздрава, об этом заявил накануне министр здравоохранения Максим Степанов.

«Важно, наконец, осознать, что у нас нет понятия «хочу госпитализироваться». Больница – не санаторий. Для госпитализации есть ряд показаний. Все они указаны в Стандартах оказания медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)», разработанных лучшими врачами страны», – подчеркнул Степанов.

По его словам, показатели для госпитализации «коронавирусных» больных таковы:

  • частота дыхания меньше 10 или больше 30 дыхательных движений;
  • сатурация при измерении пульсоксиметром ниже 92%;
  • нарушение сознания (по шкале AVPU все, кроме А);
  • пациенты с течением заболевания средней тяжести, имеющие тяжелую сопутствующую патологию (тяжелое течение артериальной гипертензии, декомпенсированный сахарный диабет, иммуносупрессивное состояние, тяжелая хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность) в стадии декомпенсации.

Кроме того, Степанов обратил внимание, что в каждой больнице есть внутрибольничная инфекция, и без имеющихся показателей к госпитализации пациенту безопаснее лечиться дома.

Как сообщалось ранее, в одесских опорных больницах по COVID-19 начали работать круглосуточные телефонные справки для родственников пациентов. Чтобы получить информацию о состоянии здоровья близкого человека, достаточно позвонить по телефону в любое время суток.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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