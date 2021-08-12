В августе в Одессе зацветет акация — в ярких фестивальных тонах

Конечно, белая акация у нас зацветает в мае-июне. Но мы же в Одессе, где возможно все, и даже цветение Белой акации в августе! А посему готовьтесь к радости и улыбкам: традиционный (уже пятый!) фестиваль, который проводит Одесский академический театра музыкальной комедии им. М.Водяного (ОАТМК), расцветет всей палитрой счастливых красок в Летнем саду Горсада 20 августа.

Итак, наша Музкомедия имеет честь представить вашему вниманию еще одну визитную карточку — V ежегодный фестиваль «Акация Фест», посвященный оперетте И. Дунаевского «Белая акация». Он будет длиться с 12.00 до 22.00 в новом формате, на сцене (и не только сцене!) Летнего театра исторического одесского Горсада.

Как только вы появитесь в этом день в нашем Горсаду, сразу же окунетесь в мир прошлого: вас встретят ретроавтомобили (ретромашины клуба «Вокар»). Это увлекательное путешествие в мир авто прошлых времен сразу погрузит вас в атмосферу исторического прошлого. Они послужат и фотозоной (кстати, фотозон будет несколько), приятным погружением и в историю, и (вспоминаем!) в знаменитый автопробег из «Золотого теленка» наших Ильфа и Петрова.

Событие яркое, радостное, главное — очень-очень позитивно насыщенное самыми разными творческими вкусностями: песни, танцы, блюда и напитки, шутки, игры, конкурсы, мастер-классы, экскурсии… Улыбаемся: театр приглашает на настоящий праздник под открытым небом, где в течение десяти часов забьют фонтаны самых положительных эмоций, смеха и искренних улыбок.

Что же нас ожидает?

Сразу после торжественного открытия фестиваля «Акация Фест» состоятся выступления юных одесских талантов. Перед вами выступят детские вокальные и хореографические коллективы, а также юные дарования студии «Театральная продленка» ОАТМК. В программе «Акация-фест» также — награждение участников детского конкурса «Каждый может себя испытать».

Оперетта И.Дунаевского «Белая акация» — это одесский бренд, целый пласт истории города. Эдуард Амчиславский и Александр Галяс «подадут» вам его в необычном ракурсе: расскажут об «Одесском мифе «белая акация» — на страницах книг о Леониде Утесове». Это будет увлекательное путешествие в мир исторических малоизвестных фактов. Начало — в 15.00.

На фестивале в 16.00 вас ожидает увлекательный квест «Ты — в сердце моем».

Ну а в 17.00 вы уже станете зрителями концерта артистов одесской Музкомедии. Название концерта говорит само за себя — «Ах, Одесса — главный порт любви!».

В 18.00 вас ожидает встреча с уникальным танцующим духовым оркестром в/ч 3012 Национальной гвардии Украины.

Все эти мероприятия, как и вход на фестиваль — бесплатны.

Ну а в 20.00 вы уже можете окунуться в мир знаменитого спектакля ОАТМК им М.Водяного «Белая акация» (стоимость билетов от 50 до 150 грн).

Но и это еще не все. Кроме Летнего театра Горсада, фестиваль «Акация Фест» приглашает вас 20 августа на экскурсии:

на Воронцовский маяк (длительность — 2 часа). Начало — в 5.00 (встречаем восход фестивального дня!); 16.00; 18.30. Сбор за 15 минут до начала экскурсии у павильонов входа на Морквокзал, ул. Приморская, 6. Стоимость билетов 350 грн для взрослых и 250 — для детей от 7 до 13 лет. Предварительная регистрация обязательна. Тел. 0934830404.

с ведущим программы «Где идем?» Евгением Гринкевичем — по заветным одесским адресам «Белой акации» — «Как цвела акация» (длительность 1час 30 мин). Начало — в 12.00, 15.00, 17.00. Стоимость — 250 грн. Регистрация по тел.: 0969003133 (Катерина).

«Ты — в сердце моем!» — так звучит девиз «Акации Фест». Пусть же он еще и еще раз в полной мере прозвучит и в вашей душе, когда вы станете гостями фестиваля!

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Фото афиши — пресс-служба ОАТМК им. М.Водяного.