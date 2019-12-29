В Одессе освободили политзаключенных: за них Украине выдадут военнопленных

29 декабря Украине обещают вернуть захваченных боевиками пленных в ЛНР и ДНР.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание timer-odessa.net
В свою очередь, по данным информаторов в СБУ сайта dumskaya.net, взамен украинцы передадут второй стороне их обвиняемых в терроризме и сепаратизме.
Так, 11 политзаключенных освободил Приморский районный суд Одессы. Среди них – подозреваемые в совершении взрывов в городе и лица с подобными вердиктами. Кроме того, могут передать боевикам фигурантов дела по 2 мая.
Стороны должны встретиться близ Горловки в Донецкой области в районе контрольно-пропускного пункта.
Фото: cdn.iz.ru
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