В Одессе освободили политзаключенных: за них Украине выдадут военнопленных

29 декабря Украине обещают вернуть захваченных боевиками пленных в ЛНР и ДНР.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание timer-odessa.net

В свою очередь, по данным информаторов в СБУ сайта dumskaya.net, взамен украинцы передадут второй стороне их обвиняемых в терроризме и сепаратизме.

Так, 11 политзаключенных освободил Приморский районный суд Одессы. Среди них – подозреваемые в совершении взрывов в городе и лица с подобными вердиктами. Кроме того, могут передать боевикам фигурантов дела по 2 мая.

Стороны должны встретиться близ Горловки в Донецкой области в районе контрольно-пропускного пункта.

Фото: cdn.iz.ru

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