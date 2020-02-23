В курортном поселке под Одессой арестовали прибрежные земли и уволили главу поссовета

Речь идет о 87 участках в первой линии от моря в Затоке на улице Вокзальной и бульваре “Золотой берег”.

В Белгород-Днестровский районный суд с ходатайством о наложении ареста обратилась прокуратура.

В итоге суд арестовал земли, общей площадью около семи гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Основанием стало предупреждение незаконного отчуждения участков рекреационной зоны.

Также, как передает dumskaya.net, в Затоке сообщили о подозрении и.о. главы поселкового совета Вячеславу Бокию. Ему вменяют присвоение средств из госбюджета и служебный подлог.

Так, чиновника подозревают в растрате бюджетных денег, полученных на реконструкцию очистных сооружений в микрорайоне “Радужный”. Его отстранили от занимаемой должности, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Пока его отправили на два месяца под домашний арест.

Фото: r-cf.bstatic.com

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