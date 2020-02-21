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Новости Одессы и Одесской области

В курортном поселке под Одессой обещают обустроить пляж для людей с инвалидностью

В курортном поселке под Одессой обещают обустроить пляж для людей с инвалидностью

Для нужд отдыхающих с ограниченными возможностями хотят приспособить побережье в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района.

Об этом сообщила депутат облсовета Ирина Ковалиш.

Так, сообщается, что в Одесской области для инвалидов-колясочников и людей со спинальными травмами пока нет ни одного удобного пляжа.

В то же время в Сергеевке расположено сразу несколько санаториев, куда приезжают оздоровиться люди с ограниченными возможностями. У большинства – серьезные травмы опорно-двигательного аппарата. А так как спуск к морю там для них не приспособлен, то добраться до пляжа могут далеко не все.

В облсовете пообещали выделить для людей с инвалидностью часть пляжа в Сергеевке. Так, территорию оснастят пандусами, специальным настилом, раздевалками, топчанами и навесами от солнца. При этом пандусы хотят приобрести передвижные, чтобы ими могли пользоваться отдыхающие сразу в нескольких санаториях.

Как отметила Ирина Ковалиш, на реализацию проекта уже заложено 300 тысяч гривен в областной бюджет.

Но, по ее словам, могут возникнуть непредвиденные расходы. К тому же есть необходимость купить коляску, с помощью которой можно проехать по песку.

В связи с этим дептутат намерена попросить еще на 100 тысяч гривен увеличить финансирование задумки. Вопрос обсудят на сессии облсовета 27 февраля.

Фото: Оксана Петруняк, facebook

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