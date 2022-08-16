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В Крыму серия мощных взрывов: горят склад боеприпасов и электроподстанция

В Крыму серия мощных взрывов: горят склад боеприпасов и электроподстанция

Возле села Майское (недалеко от Джанкоя) полыхает склад боеприпасов. Взрывы раздаются там уже несколько часов.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что горит российская воинская часть в поселке Qalay (Азовское) Джанкойского района во временно оккупированном Крыму.

Российские власти как обычно по-разному комментируют произошедшее: одни источники говорят только о пожаре на трансформаторной подстанции, другие признают возгорание на площадке для хранения боеприпасов.

О том, что первоначальный взрыв был очень мощным, можно судить по видео, появившимся в сети. В дельнейшем была еще серия «бавовн». На последующих роликах видно, что пожар охватил большую площадь, на которой, по словам очевидцев, уже несколько часов взрываются боеприпасы.

Как сообщает телеграм-канал «Дайджест. Одесса» из Майского происходит эвакуация жителей. Эвакуировано более 2 тысяч человек. Территория оцеплена в радиусе 2 километров. На место выехал оккупационный начальник Крыма Аксенов, чтобы » лично  жестоко карать» злостных нарушителей правил пожарной безопасности.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Крыму — серия мощных взрывов: туристы бегут, а местных эвакуируют.

Еще по теме: Как мир отреагировал на удар по Крыму — что писали ведущие газеты.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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