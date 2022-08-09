Взрывы произошли на крупном военном аэродроме в Новофедоровке. Местные жители сообщают о примерно 10 сильных взрывах.

«Украинская правда», ссылаясь на информацию местных жителей, сообщает, что взрывы слышны до сих пор. Вероятно взрывается содержимое складов с вооружением.

Взрывов было более десяти. В 20 км от Новофедоровки «дрожат стёкла и срабатывает сигнализация в автомобилях».

Украинская разведка и ВСУ комментировать случавшееся отказываются.

Что касается реакции российских агрессоров, они только признали, что было «нескольких взрывов в районе Новофедоровки». И выдвинули версию, что это вспыхнуло разлившееся горючее.

При этом была объявлена эвакуация проживающего поблизости населения.

Но видео случившегося красноречиво говорят, что масштаб «бавовны» огромный.

О пострадавших и ущербе пока информации нет. Но, судя по видео, туристы, отдыхавшие в Крыму, предпочитают поскорее оттуда уехать.