Как мир отреагировал на удар по Крыму: что писали ведущие газеты

Атака ВСУ на крымскую авиабазу рф в Новофедоровке произвела резонанс по всему миру. Оказалось, что возможности Украины наносить удары в глубоком тылу врага намного выше, чем считалось ранее.

Великобритания. «The Daily Telegraph» — Российская база в Крыму подверглась ракетному удару

Предполагаемый ракетный обстрел аэродрома украинцами привел отдыхающих в ужас

Взрывы вчера потрясли российскую авиабазу в Крыму, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, что, по-видимому, было беспрецедентным украинским нападением.

При подтверждении ракетного удара это станет резкой эскалацией пятимесячного конфликта.

Киев публично не заявлял о нападении, но официальные лица сообщили The New York Times, что украинские силы нанесли удар по аэродрому Саки, находящемуся в 125 милях от врага.

Это повлекло за собой слухи о том, что вооруженные силы Украины совершили бомбардировки из тяжелых вооружений большой дальности, подаренных Соединенными Штатами.

Маргарита Симонаян, главный редактор канала новостей RT, заявила, что нападение на полуостров, оккупированное Москвой с 2014 года, перешло «красную границу», но предположило, что виной тому был саботаж, а не авиаудар.

Россия признала, что авиационные боеприпасы взорвались на авиабазе, которая использовалась как плацдарм для нападения президента Владимира Путина на юг Украины. «Приняты меры по тушению возгорания и установлению причины», — заявил представитель российской армии.

Министерство обороны Украины заявило вчера в шутливом заявлении, что «не может установить причину пожара, но хотело бы еще раз напомнить людям об опасности курения в неподходящих местах».

В несколько завуалированном подтверждении причастности Украины советник правительства Михаил Подоляк сказал, что Крым должен стать «жемчужиной Черного моря», а не «военной базой для террористов». Он добавил: «Это только начало».

Профессор Филлипс П. О’Брайен из Университета Святого Андрея сказал: «То, что делают украинцы, очень важно. Показав, что они могут нанести удар Крыму, они еще больше растягивают военные возможности России. Российским придется защищать огромную территорию по линии фронта».

Война в Украине неожиданно стала для российских отдыхающих, наслаждавшихся вчера солнечным днем ​​на пляже в Крыму, после того, как ближайшая военная авиабаза вспыхнула в результате предполагаемого украинского нападения, которое могло изменить правила игры.

Тысячи туристов в сонном приморском поселке Новофедоровка с ужасом наблюдали, как большие грибовидные облака темно-серого дыма поднимались в небо от пожара на авиабазе, где базируются российские истребители.

В сюрреалистических сценах, снятых туристами на пляже, на видео была снята встревоженная реакция одной семьи. «Мама, мама, нам надо уходить отсюда», — слышно, как молодая женщина умоляет свою пожилую мать, а другие туристы, некоторые еще в своих чемоданах, убегают между пляжными беседками с белыми занавесками. Когда другая женщина предлагает скрыться в пляжной хижине, молодая женщина кричит в ответ: «С вашим деревянным домом не собираются ничего делать. Мама, давай уйдем отсюда, пока не поздно!

Сцены паники далеки от повседневной жизни на идиллическом пляже Крымского полуострова, оккупированного Россией, когда Москва захватила его в 2014 году.

По сообщениям СМИ, аэродром Саки у села Новофедоровка на западном берегу Крыма был поражен украинской ракетой. Москва быстро уменьшила значение инцидента, который, если подтвердится, что это была украинская ракета, станет большой атакой примерно в 125 милях (200 км) от линии фронта России. Минобороны России заявило, что пожар произошел из-за детонации состава авиационных боеприпасов.

«Принимаются меры по тушению возгорания и установлению причин», — заявили в российском военном ведомстве, добавив, что «воздействия огня на склад боеприпасов не было».

Но этот взрыв — редкий пример того, как простые россияне столкнулись с последствиями войны. В другом видео несколько взрослых по шею в глубокой синей воде и загорелые подростки на берегу стояли и молча смотрели на огонь и катящийся над морем черный дым.

Уже через час после инцидента ведущая к мосту трасса была забита в панике отдыхающими, которые спешат бежать из Крыма на материковую часть России.

«Туристический сезон для россиян в Крыму заканчивается рано, и отдых в Европе тоже может стать просто воспоминанием. Здесь огромная пробка перед Крымским мостом», — рассказал мужчина на видео, снятом из салона автомобиля. Движение очень медленное. Мы здесь уже полчаса, а до моста далеко.

Все туристы из материковой части России должны пользоваться мостом через Керченский пролив, ключевым элементом инфраструктуры, который Украина угрожала взорвать. Начало войны не отпугнуло российских туристов от отдыха в Крыму, хотя местный аэропорт был закрыт после вторжения в феврале.

Прокремлевские блоггеры поспешили обвинить в нападении украинцев, но государственные СМИ вскоре начали цитировать местных жителей. Они утверждали, что не слышали артиллерийские удары и исключали ракетный удар. Итак, российские государственные СМИ вчера уменьшили нападение, назвав его «детонацией нескольких единиц боеприпасов», вызванной «нарушением правил пожарной безопасности».

Вместо паники на берегу моря местный финансируемый Кремлем телеканал «Крым-2 4» показал интервью с российскими туристами, говорившими о нападении, в результате которого погиб по меньшей мере один человек и пятеро получили ранения.

«Я бы не сказала, что была большая паника, — рассказала Крым-24 туристка из Воронеж, которая уже переоделась в пляжную одежду. Все просто побежали в подвал здания, и мы спустились туда».

Тот же телеканал в своем аккаунте в соцсети разместил фото молодой женщины в бикини, которая смотрит со своего лежака на черный, как смоль дым над морем, с подписью: «Сезон отпусков в Крыму продолжается. Наши люди не будут бояться».

Украинцы, однако, праздновали нападение, хотя Киев не взял на себя ответственность за него.

«Туристический сезон для россиян в Крыму заканчивается рано, и отдых в Европе тоже может стать просто воспоминанием», – написала украинская журналистка Ольга Токарюк.

Минобороны Украины, пошутив о вреде курения вблизи опасных объектов, вчера опубликовало фото загорелого мужчины, выходящего из пляжной хижины, над которой поднимается массивный гриб дыма: «Министерство обороны Украины хотело бы напомнить всем, что присутствие оккупационных войск на территории Крыма несовместимо с высокой».

Статья: Взрыв на спорной территории смутил Путина после пересечения «красной линии»

Буквально несколько недель назад Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России, пообещал решить «Судный день», если Украина когда-нибудь нападет на Крым.

Теперь Украина, кажется, сделала именно это – и мир затаил дыхание, ожидая ответа Кремля.

Несколько человек получили ранения и один убит вчера после серии взрывов на российской авиабазе в Крыму, в 125 милях за линией фронта.

Если будет доказано, что это был украинский удар, для Кремля это будет нападение на Россию. Пока было лишь несколько нападений на склады топлива и боеприпасов вблизи границы. Это произошло на глазах российских отдыхающих в Крыму, который Москва отобрала у Украины в 2014 году и сейчас считает своей суверенной территорией. Российские военные аналитики сначала обвинили Украину в взрывах, но затем государственные СМИ процитировали местного российского командира, который сказал, что боеприпасы взорвались случайно. Украинские официальные лица были сдержанны, хотя некоторые подтвердили американским СМИ факт попадания.

Но, пожалуй, величайшим свидетельством того, что Кремль был смущен очевидным нападением, стала Маргарита Симоньян, одна из любимых пропагандисток Владимира Путина. По ее словам, забастовкой Украина пересекла «красную линию». Западные службы безопасности заявили, что если это будет подтверждено, сверхбольшая дальность удара создаст серьезные проблемы с логистикой и безопасностью для российских командующих, которым теперь придется защищать базы глубоко внутри своей территории.

Непонятно, что Москва может сделать для усиления боевых действий в войне; Российским командирам и так есть о чем волноваться.

Вооруженные силы Украины затормозили российскую позицию в Донбассе и угрожают начать собственное большое наступление, чтобы отвоевать Херсонскую область на юге страны. Эта угроза вынудила российское военное командование прислать 25 000 солдат в качестве подкрепления.

Работающий в Украине британский аналитик Джеймс Раштон заявил, что атака на авиабазу в Крыму может стать переломным моментом. «Огромная часть территории, которую они раньше считали безопасной, даже от Himars и M270, теперь не такова», – сказал он.

Италия. «Il Fatto Quotidiano» – В Крыму взорвался российский состав: Киев: «Все только начинается»

Один погибший и четыре ранены, Москва отрицает: «Авария на аэродроме, а не внешний нападение»

После взрывов на аэродроме в Крыму один погибший и четверо раненых написал в Twitter советник президента Украины Михаил Подоляк. «Будущее Крыма – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой. Едва ли не военная база для террористов». Но украинская линия не распространена. Минобороны ни на что не претендует и ограничивается иронией: не может установить причины пожара, но вновь заявляет о важности правил безопасности и запрета курения в несанкционированных местах.

Со своей стороны Минобороны России подтвердило факт взрывов на аэродроме, но добавило, что «умышленного нападения» на склад боеприпасов не было. В министерстве говорят о взрывах авиационных боеприпасов на закрытом складе.

Турция не сдается и надеется завершить соглашение, подписанное в Стамбуле 22 июля, разблокировав по экспорту зерновых из Украины и экспорт из России. Отправка грузов из украинских портов теперь стала привычным делом, отмечает министр обороны Турции Хулуси Акар, и продолжаются переговоры о преодолении ограничений, наложенных санкциями на российский экспорт: в переговорах принимают участие Россия, Украина, Турция и ООН. ПЕРЕГОВОРЫ из пшеницы продвигаются быстрее, чем стоящие в тупике переговоры о мире или прекращении огня. Киев и Москва взаимно заявляют, что готовы к переговорам, но каждый на своих условиях. Военный фронт тоже почти в тупике. По данным британской разведки, за последний месяц россияне продвинулись на Донбассе всего на десять километров: «Почти , наверное, меньше, чем ожидалось», несмотря на интенсивное использование тяжелой артиллерии. По словам посланников ПА, украинское сопротивление на юго-востоке усиливается в районах, оккупированных россиянами, где Москва работает над организацией референдумов об аннексии, как это было в Крыму в 2014 году.

По данным Пентагона, понесенные потери на сегодняшний день российскими войсками будут убиты и ранены 80 000 человек — по оценкам украинских войск, они уничтожили более 40 000 захватчиков — число, которое считается «значительным», несмотря на неспособность достичь поставленной цели. Однако Киев продолжает эвакуацию Донбасса: за шесть дней эвакуировано более 3000 мирных жителей, в том числе 600 детей.

Вчера россияне провели интенсивные бомбардировки на востоке, а также атаковали Харьков — один мирный житель убит и пятеро ранены. Эпицентр тревоги остается Запорожье, даже если «системы мониторинга радиоактивности ЕС и международные источники не указывают на повышение радиоактивности в Украине или ЕС, а также непосредственную угрозу радиации», сообщают источники в Брюсселе.

В последние дни взрывы, совершенные внутри и вблизи атомной электростанции, нанесли значительный ущерб инфраструктуре, даже вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива в периметре станции. Россия прекратила поставки нефти в некоторые европейские страны по нефтепроводу «Дружба», который проходит через Украину. Остановка, связанная с неудачной из-за санкций банковской транзакцией, «началась 4 августа» и повлияла на поставки в «Венгрию, Словакию и Чехию».

В знак того, что США считают «осью» между Китаем, Россией и Ираном, с космодрома Байконур в Казахстане был запущен иранский спутник. Российское космическое агентство «Роскосмос» сообщает, что ракета-носитель «Союз 2.1б» вывела в космос «иранский спутник «Хайям» и 16 малых космических аппаратов».

На прошлой неделе источники в западной разведке заявили, что Россия «намерена использовать спутник для улучшения наблюдения за военными объектами в Украине». Но Тегеран заявляет о своем контроле над спутником «с первого дня».

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Взрывы в аннексированном Россией Крыму»

На базе ВВС РФ на аннексированном Россией полуострове Крым в Черном море разразился боеприпас.

Видео, на которых видны взрывы и большие клубы дыма у пляжей для купания, распространили социальные сети во вторник. Отмечается, что их забрали в селе Новофедоровка, недалеко от курорта Евпатория. Один человек погиб, сообщил начальник Крыма Сергей Аксенов, передают российские агентства. По местной информации, еще семь человек, в том числе двое детей, получили ранения.

Туристы спешно покинули этот район. Аксенов сообщил, что территория в радиусе пяти километров вокруг базы была оцеплена.

Наблюдатели допустили диверсию, поскольку украинские войска на материке находятся на расстоянии более 200 километров.

США. «The Wall Street Journal» – «Взрывы прогремели на российской базе в аннексированном Крыму»

Дым и пламя поднимаются с российской авиабазы, расположенной вблизи популярного туристического района россиян.

Серия взрывов на базе российских военно-воздушных сил в Крыму повлекла за собой эвакуацию россиянами местных жителей и украинские обещания освободить полуостров, даже если Киев не взял на себя ответственность за взрывы.

Министерство обороны России заявило, что взрывы, прогремевшие, когда Украина продолжает контрнаступление, направленное на освобождение юга страны от российского контроля, были вызваны взрывом боеприпасов ВВС, и никаких обстрелов по базе не было. Стоявшие там самолеты не пострадали, пострадавших нет, сообщили в министерстве.

Взрывы приближают почти шестимесячную войну к дому для россиян, в основном воспринявших войну как интервенцию на украинскую территорию. Подавляющее большинство россиян поддержали захват страной полуострова в 2014 году и стал популярным туристическим направлением.

Украинцы восприняли взрывы, независимо от их причины, как знак того, что Крым, который Киев хочет вернуть, был в игре после восьми лет, в течение которых они мало что могли сделать по поводу его потери.

Взрывы раздались немного после 15:00. на базе ВВС Новофедоровка на побережье Черного моря, граничащей с популярным туристическим курортом, сообщили в ведомстве.

Во вторник днем ​​около часа были слышны взрывы, сообщили очевидцы российским государственным СМИ.

Кадры, распространенные в социальных сетях, кажется, показывают взрывы, а затем вылетающие с места густые столбы дыма, которое включает склады боеприпасов и горючего одного из крупнейших российских военных объектов в регионе. Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров — давнюю базу ее Черноморского флота — в 2014 году, когда она также разожгла сепаратистское движение пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Расположение, долгое время являвшееся источником российских властей, позволяет Москве контролировать большую часть Черного моря и доступ к украинскому побережью.

Десятки экстренных служб были направлены в проходивший эвакуацию пострадавший район, сообщили российские чиновники государственным информационным агентствам ТАСС и РИА.

Один мирный житель погиб в результате чрезвычайной ситуации возле села Новофедоровка Сакского района Крыма, сообщил в соцсетях пророссийский глава Крыма Сергей Аксенов. «Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. Вся необходимая помощь будет предоставлена», – сказал он.

По данным ТАСС и РИА, в крымском управлении здравоохранения заявили, что в результате взрывов пострадали девять человек.

В ассоциации российских туроператоров заявили, что пострадавших туристов нет.

Не было четких признаков того, что за взрывами стоит Украина. Украинский депутат Рустем Умеров, спецпредставитель президента Украины Владимир Зеленский, вскоре после взрыва написал в Twitter, что «Крым – это Украина. Вскоре мы его деоккупируем».

Другой советник президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что «будущее Крыма – быть жемчужиной Черного моря, национальным парком с уникальной природой и мировым курортом». Не военная база для террористов».

Ранее Украина отказывалась брать на себя ответственность за пожары на складах топлива и боеприпасов в регионах России вдоль своей границы и затопление крейсера «Москва» в Черном море, даже если некоторые официальные лица решительно намекали на причастность.

Взрывы раздались, когда контрнаступление Украины на юге начало развиваться, и господин Зеленский отметил важность для Украины полной победы.

В последние дни Москва перебросила войска на юг Украины, чтобы укрепить свои позиции и противостоять наступлению, которое украинские официальные лица говорят, что продолжается, и обе стороны обмениваются ударами.

Евгений Евтушенко, глава украинской военной администрации в Никополе, вдоль реки Днепр к югу от Запорожья, заявил, что Россия обстреляла город утром во вторник. Стратегический город Николаев продолжает нести основное бремя российских бомбардировок, его военная администрация заявила во вторник, что более 9000 гражданских объектов были разрушены или повреждены в регионе с начала войны.

Тем временем Украина нанесла удар по важному Антоновскому мосту в контролируемой Россией Херсонской области, сорвав планы России снова открыть его после серии атак. Оперативное командование на юге Украины сообщило об уничтожении двух десятков российских военных и уничтожении зенитных батарей, танков и артиллерии.

Способность Украины поражать стратегические цели высокоточным оружием становится все более важным элементом войны. Иван Федоров, мэр Мелитополя на юге Украины на этой неделе заявил, что украинские войска использовали предоставленные США реактивные системы Himars для ударов по российским войскам и оборудованию промышленных объектов в этом районе.

В понедельник заместитель министра обороны США Колин Кал заявил, что США ранее отправляли в Украину противорадиолокационные ракеты. Недавно Киев сообщил об уничтожении российских зенитно-ракетных систем С-300 и Панцирь-С1 на юге, подчеркивая свою постоянную зависимость от военной помощи Западу в борьбе против Москвы.

Тем временем украинские правоохранительные органы заявили, что предотвратили российский сговор по поводу убийства украинского министра обороны и начальника военной разведки, арестовав двух мужчин, которым, по их словам, российские агенты обещали 100 000 долларов и больше за каждую операцию.

США. «Arkansas Democrat-Gazette» – «Взрывы в Украине, Крым»

Подпись под фото: Украинские пожарные работают на месте российских ракетных обстрелов прифронтового города Бахмут во вторник. На российской авиабазе в Крыму во вторник прогремели сильнейшие взрывы. Российские официальные лица заявили, что разразились боеприпасы, но утверждали, что атаки не было, тогда как украинские соцсети предположили, что это была ракета дальнего действия.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ