В контрабанде «наркотика ИГИЛ» через Одессу подозревают известного спортсмена

Об этом пишет «Думская» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Седлецкий является многократным призером различных первенств по борьбе и тайскому боксу. Помимо этого, он специализируется на растаможке. Несколько лет назад на спортсмена покушались – он получил огнестрельные ранения.

Как сообщала «Одесская жизнь», через Одессу контрабандисты пытались переправить в одну из стран Персидского залива 750 кг каптагона, известного как «таблетки страха» и «боевой наркотик Исламского государства».

Партию наркотиков доставили в порт «Южный» в морском контейнере с печеньем и рахат-лукумом, а затем спрятали на складе. Психотроп прятали в упаковку с кукурузным крахмалом, а потом доставили в Одесский порт.

Оперативники проследили всю цепочку и перехватили товар, а также задержали контрабандистов. Один из них был дома, второй пытался вылететь из Одессы.