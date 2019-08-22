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Новости Одессы и Одесской области

В Килии кладбищенский грабитель наворовал мешок надгробных табличек

В Килии кладбищенский грабитель наворовал мешок надгробных табличек

Мужчину задержали. Его подозревают в вандализме.

Причем вандализмом он, судя по количеству награбленного, занимался регулярно. В целом подозреваемый снял и унес с могил на центральном кладбище города около 40 ритуальных табличек.

Об этом сообщают в Килийском отделении областного управления Нацполиции.

Мемориальные знаки нашли в мешке, который был у мужчины с собой, когда его задержали оперативники.

Видимо, похититель собирался сдать награбленное на металлолом. Так, он, по данным оперативников, выбрал только самые ценные таблички — изготовленные из цветного металла.

Если вину злоумышленника докажут, его могут посадить на срок до трех лет.

Правоохранители также отметили, что жители Килии, пострадавшие из-за вандала, могут обратиться к ним по тел.:  (048) 4-22-60; (098) 63-33-776 или 102. Украденные таблички вернут родственникам умерших.

Фото: api.culture.pl

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