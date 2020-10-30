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В Килие на Одесчине с понедельника начнут учиться только младшие классы

В Килие на Одесчине с понедельника начнут учиться только младшие классы

В Килие Одесской области с понедельника, 2 ноября, учебный процесс в школах будет возобновлен только для учащихся младших классов.

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Как пояснил в Facebook глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и распространением коронавируса.

Таким образом, по словам Бойченко, ранее принятое решение о возобновлении занятий в школах вынуждено пересмотрено. Таким образом, детские сады будут работать в обычном режиме с соблюдением карантинных мер предосторожности, 1-4 классы со строгим соблюдением всех мер предосторожности будут обучаться очно, а 5-11 классы – дистанционно.

«Дальше будим смотреть по обстановке», – добавил глава Килийской ОТГ.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что школы Одессы возобновят работу после каникул уже в понедельник, 2 ноября.

Фото: zoda.gov.ua

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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