В Киеве создадут арт-объект борща – кто может представить проект

Известный украинский гастроактивист и шеф-повар Евгений Клопотенко объявил открытый конкурс среди профессиональных художников на создание и установку в столице арт-объекта, посвященного борщу.
«Популяризировать борщ как украинское блюдо можно традиционно через приготовление, а можно путем установки художественного объекта в публичном пространстве города. Мы ищем креативное прочтение украинской кулинарной традиции на примере борща, поэтому обращаемся к современным художникам и приглашаем представить свое видение арт-объекта»,
– поделился Евгений Клопотенко.
В киевской мэрии подчеркивают, что арт-объект должен быть интересным, неповторимым и инновационным, чтобы привлечь внимание более широкого круга туристов и людей, интересующихся национальными особенностями Украины.
Предлагаемый художниками объект может быть скульптурой, скульптурной инсталляцией, световой инсталляцией, мультимедийной инсталляцией, ленд-артом, звуковой инсталляцией и т.д.
В конкурс приглашаются профессиональные художники, граждане Украины. Для участия необходимо заполнить форму по ссылке .
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 28 февраля 2022 года. С деталями конкурса можно ознакомиться здесь .
Читайте также: Евгений Клопотенко: «Если бы я был борщом, то каждый день разным!»
Фото Владисава Нагорного
Цей матеріал також доступний українською