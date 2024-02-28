В Киеве похоронят защитника из Одесской области, погибшего в начале войны

Об этом сообщили жители Арциза в соцсетях.

Александр Мукиенко погиб 29 марта 2022 года вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области во время выполнения боевого задания.

Поскольку Херсонщина длительное время была оккупирована, найти и опознать погибшего удалось только сейчас.

В родной город защитник уже никогда не вернется — он будет похоронен в городе Киев, где проживает его жена.

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«Пусть добрые, светлые воспоминания о защитнике станут сильнее смерти и навсегда останутся в памяти родных, друзей, боевых побратимов, всех, кто знал его, любил и уважал», — написали земляки погибшего Героя.

Как сообщалось ранее, военнослужащий из Одесской области, уроженец и житель поселка Тарутино Андрей Губский скончался в госпитале Харькова от тяжелых ранений, полученных во время выполнения боевого задания.