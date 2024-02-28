У Києві поховають захисника з Одеської області, який загинув на початку війни

Про це повідомили жителі Арциза в соцмережах.

Олександр Мукієнко загинув 29 березня 2022 року поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області під час виконання бойового завдання.

Оскільки Херсонщина тривалий час була окупована, знайти та впізнати загиблого вдалося лише зараз.

До рідного міста захисник уже ніколи не повернеться – його буде поховано в місті Київ, де проживає його дружина.

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“Нехай добрі, світлі спогади про захисника стануть сильнішими за смерть і назавжди залишаться в пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і поважав”, – написали земляки загиблого Героя.

Як повідомлялося раніше, військовослужбовець з Одеської області, уродженець і мешканець селища Тарутине Андрій Губський помер у госпіталі Харкова від тяжких поранень, отриманих під час виконання бойового завдання.