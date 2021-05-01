В Киеве отменили локдаун

Полиция устроит рейды по пассажирским поездам в Украине Национальная полиция и военизированная охрана устроят рейды в пассажирских поездах для проверки соблюдения карантинных ограничений. Это будет происходить по всей Украине на майские праздники. ПОДРОБНЕЕ

Одесса в желтой зоне: какие правила карантина нужно соблюдать С 25 апреля Одесская область вышла из красной зоны карантина. Теперь в регионе действует желтый уровень эпидемической опасности. Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. ПОДРОБНЕЕ