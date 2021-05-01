В Киеве отменили локдаун

В Киеве с субботы, 1 мая действуют карантинные ограничения “желтой” зоны. Красную зону для столицы и локдаун в связи с этим отменили.
Таким образом, в Киеве с 1 мая разрешили работу:
- заведений торговли, торгово-развлекательных центров,рынков, ярмарок,
- кафе и ресторанов,
- спортивных залов и фитнес-центров,
- кинотеатров, других учреждений культуры,
- проведение массовых мероприятий,
- Центров предоставления административных услуг.
В Киеве также отменили спецпропуска для общественного транспорта. Школы и детсады откроют после “длинных” выходных, со среды, 5 мая.