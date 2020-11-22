В Карпаты из Одессы снова можно будет уехать на поезде

“Укрзалізниця” возобновляет с 13 декабря движение пассажирского поезда №025/026 “Одесса-Рахов”.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Теперь поезд будет следовать через день до Рахова, а еще через день по продленному маршруту, до Ужгорода.
Поезд пройдет через Яремче, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь, Хмельницкий и некоторые другие станции. Ходить он будет он будет до середины января, после чего УЗ будет принимать решение о продолжении его работы, или об отмене.
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